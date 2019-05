Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Oberfranken: Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitag (31. Mai 2019) gegen 11.15 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2981 zwischen der Abzweigung B303 und Fichtelberg gekommen.

Motorrad fährt frontal gegen Lieferwagen - Biker tot

Ein 34-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur. Dabei krachte er frontal in einen Lieferwagen. Bei dem Unfall kam der 34-Jährige ums Leben. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Mehr lesen Sie hier auf inFranken.de: Er stellte die Gaffer auf der A6 zur Rede: Polizist Stefan Pfeiffer und sein emotionaler Appell an alle Autofahrer.