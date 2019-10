Tödlicher Motorradunfall im Fichtelgebirge: Biker stirbt an der Unfallstelle

Tödliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer Sonntagmittag auf der Kreisstraße auf Höhe Gesees bei einem Zusammenstoß mit einem linksabbiegenden VW-Golf.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seiner Yamaha von Goldkronach kommend in Richtung Neudorf. Ihm kam ein 77-Jähriger mit seinem VW entgegen, der an der Einmündung zu einem landwirtschaftlichen Anwesen nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu, denen er trotz aller Bemühungen des Notarztes zur Reanimation noch an der Unfallstelle erlag.

Der Fahrer des VWs erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth forderte einen Sachverständigen an, der die Beamten der Polizei Bayreuth-Land bei der endgültigen Klärung der Unfallursache vor Ort unterstützte. Die Kreisstraße musste während der Bergung und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

