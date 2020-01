St2163: Autofahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Am Montagabend hat sich laut Polizei Bayreuth-Land ein schwerer Autounfall ereignet. In Oberfranken, zwischen Mistelbach (Landkreis Bayreuth) und Geigenreuth kam es zu diesem Vorfall. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

St2163: Frau wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Straßensperrung

Wie die Polizei Bayreuth Land auf Anfrage von inFranken.de mitteilt, war die Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr, also zu Beginn der Dunkelheit. Ob dieser Fakt oder die regennasse Fahrbahn Unfallursache waren, das werden die Ermittlungen der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen.

Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall"

Eine zweite Frau wurde ersten Informationen zur Folge nur leicht verletzt, aber aus Sicherheitsgründen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt die mutmaßliche Unfall-Verursacherin gute drei Stunden nach dem Unfall nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei musste die Staatsstraße sperren. Mittlerweile ist die St2163 aber wieder frei befahrbar.