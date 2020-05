Mehlmeisel vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Schwerer Unfall in Oberfranken: Motorradfahrer kracht zweimal in Leitplanke - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Unfall ist es in Mehlmeisel ist es am Donnerstagabend gekommen. Ein Motorradfahrer krachte gleich zweimal in die Leitplanke - ein Rettungshubschrauber musste den Schwerverletzten ins Krankenhaus bringen.