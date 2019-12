Schwerer Verkehrsunfall: In Bayreutherfasste ein Auto am Sonntagabend (22. Dezember) einen 60-Jährigen. Er flog mehrere Meter durch die Luft, bevor er mit schweren Verletzungen am Boden liegen blieb. Das berichtet die Polizei.

Auto erfasst 60-Jährigen in Bayreuth: Schwere Kopfverletzungen

Gegen 18.15 Uhr überquerte ein 60-Jähriger den Hohenzollernring von der Wölfelstraße kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Straße. Nach ersten Ermittlungen zeigte die Ampel am Fußgängerübergang grünes Licht.

Hier wurde er von einer 36-jährigen Autofahrerin erfasst und kam nach mehreren Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Unter anderem mit schweren Kopfverletzungen wurde der Fußgänger in ein Bayreuther Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr konnte vorerst ausgeschlossen werden.