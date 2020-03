Am frühen Dienstagmorgen (10. März 2020) hat sich auf der B22 im Landkreis Bayreuth (Oberfranken) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Daran waren ein kleiner Schulbus und ein Holzlaster beteiligt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Wie der Kommandant der Feuerwehr Hollfeld berichtet, geschah der Unfall gegen 6.04 Uhr zwischen Hollfeld und Schönfeld. Offenbar kollidierte der Fahrer des Kleinbusses mit einem mit Holz beladenen Lkw.

In der Folge wurde der Fahrer in seinem Bus eingeklemmt und musste von den hinzugerufenen Rettungskräften befreit werden, was ein Sprecher der Verkehrspolizei Bayreuth auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich glücklicherweise keine Schulkinder an Bord. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald der Redaktion neue gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.