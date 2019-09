Schwerer Unfall auf A9: Vollbesetztes Wohnmobil kippt um - Acht Verletzte

Erstmeldung: Laut ersten Informationen der Polizei kam es in der Nacht zum Montag (16. September 2019) gegen 4:30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A9. Auf der Höhe Sophienberg in Fahrtrichtung Süden kollidierten mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lkw und ein Wohnmobil.

Ein Wohnmobil kippte in Folge des Unfalls um. Wie die Polizei am Morgen gegenüber inFranken.de bestätigte, gab es bei dem Unfall acht Verletzte: Alle sieben Insassen des Wohnmobils und der Lkw-Fahrer wurden bei der Kollision verletzt. Massive Verkehrsbehinderungen auf der A9 Es kam zu massiven Behinderungen und einer Vollsperrung in Richtung Süden. Aktuell (Stand 7:07 Uhr) kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten noch immer zu Behinderungen, der Verkehr staut sich etwa 11km zurück. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir den Bericht aktualisieren.