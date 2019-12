Polizei spricht von "Weihnachtswunder" in Bayreuth - Baby (3 Wochen) in Unfall verwickelt

Drei Wochen alter Säugling in Unfall verwickelt - Fahranfängerin übersieht Auto im Stadtgebiet: In den Augen der Polizei waren es "wohl gleich mehrere Schutzengel am späten Vorweihnachtsabend", die ein Säugling bei einem Unfall in Oberfranken hatte.

Bayreuth: Unfall mit Säugling im Auto

Wie die Beamten in einer Pressemeldung schreiben, ereignete sich am Montagabend (23. Dezember) in Bayreuth ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahranfängerin übersah ein entgegenkommendes Auto, als sie gerade von der Albrecht-Dürer-Straße in den Hohenzollernring abbiegen wollte.