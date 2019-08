Pegnitz vor 2 Minuten

Feuerwehreinsatz

Oberfranken: Traktor mit Anhänger in Flammen - Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

In Oberfranken gab es am frühen Samstagabend einen großen Feuerwehreinsatz. Der Heuanhänger eines Traktors geriet vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand und stand in Flammen, der Fahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit.