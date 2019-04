Oberfranken: Vollbesetztes Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach - Feuerwehr tröstet Kinder mit Teddys

Schock für eine Familie mit zwei Kleinkindern: An der Ausfahrt der A9 bei Marktschorgast überschlug sich ihr Fahrzeug am Sonntagabend in einer scharfen Rechtskurve. Laut Jürgen Hartmann, Feuerwehrkommandant in Wasserknoden, landete das Fahrzeug zuerst im Graben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.Die Familie konnte durch Ersthelfer befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, der Unfall ging laut Hartmann allerdings noch glimpflich aus.

Um die völlig schockierten Kinder zu beruhigen, setzte die Feuerwehr Teddybären ein. Teddy "Benny" soll die Kinder ablenken und trösten, um die Unfallfolgen leichter zu überstehen. Hartmann ist überzeugt von den kuschligen Helfern: Laut ihm sind die Kinder durch die Ablenkung "wie ausgewechselt und beruhigen sich" - deswegen will er auch weiterhin Teddys bei Unfällen mit Kindern verteilen.

