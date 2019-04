Am Samstag, den 06.04.19, um 12.45 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2185 von Glashütten in Richtung Volsbach (Kreis Bayreuth) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die alleinbeteiligte 30-jährige Bikerin aus dem Bereich Kronach fuhr nach einem Überholvorgang in einer Rechtskurve geradeaus in die Böschung. Sie musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth gebracht werden.

Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst geborgen werden - es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land weist auf die Gefahrenlage zu Beginn der Motorradsaison hin, in der noch oftmals ungeübte Krad-Fahrer in Verkehrsunfälle verwickelt sind und es dabei zu nicht unerheblichen Sach- und Personenschäden kommt. "Um vorausschauende und überlegte Fahrweise wird gebeten."