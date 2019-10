Ein Motorradfahrer ist am Samstag (26. Oktober 2019) auf der Staatsstraße 2185 bei Oberailsfeld (Landkreis Bayreuth) gegen einen Baum gefahren. Das teilte die Polizei am Nachmittag gegen 17 Uhr in einer Erstmeldung mit.

Die Staatsstraße ist an der Unfallstelle aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Wie schwer die Verletzungen des Motorradfahrers sind und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Vor nicht einmal zwei Wochen endete ein Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto im Fichtelgebirge tödlich für einen 48 Jahre alten Biker.

inFranken.de aktualisiert diesen Artikel, sobald mehr Informationen zu dem Unfall vorliegen.