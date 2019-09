Nur knapp schwerem Unfall bei Bayreuth entgangen: Vater (34) richtet Appell an rücksichtslosen Raser

Auf dem Weg zur Arbeit nach Bayreuth hatte der Vater eines 8-Jährigen am Montagmorgen fast einen Unfall, weil ein anderer Autofahrer rücksichtslos überholte. Über Facebook und im Gespräch mit inFranken.de möchte der 34-Jährige auf die Gefahren aufmerksam machen.

Bayreuth: "Ich war nicht mal mehr fähig, zu bremsen" - 34-Jähriger entgeht nur knapp schwerem Unfall

"Ich war erschrocken, dass da auf einmal zwei Paar Lichter waren. Ich hab das andere Auto zu spät gesehen", berichtet Alexander Zimmermann. Er sei zum Zeitpunkt des Unfalls schon länger wach gewesen und außerdem ausgeschlafen. "Ich war nicht mal mehr fähig, zu bremsen. Die ersten Gedanken waren natürlich bremsen, Hupe und Lichthupe". Der 34-Jährige war wie versteinert.

Beinahe-Unfall bei Bayreuth: Wäre ich mit 100 unterwegs gewesen, wären wir [...] ineinander gekracht"

Alexander Zimmermann fuhr von Weidenberg aus zwischen Waizenreuth und Kirchenpingarten. Vor der Kurve überholte der entgegenkommende Autofahrer einen Lkw und scherte knapp vor Zimmermanns Auto erst wieder ein. "Das waren gefühlt nur ein paar Meter, ich hatte nicht mal Zeit zum Reagieren". Er sei nur 80 km/h gefahren. "Wäre ich mit 100 unterwegs gewesen, wären wir mit Sicherheit ineinander gekracht". Gefunden hätte ihn dann seine Freundin, die nur wenige Minuten nach ihm losgefahren ist. "In ihrer Haut hätte ich nicht stecken wollen und in deiner auch nicht", schreibt Zimmermann auf Facebook über den Überholer.

Realisation erst einige Stunden später: "Mein Kopf war komplett leer"

"Man bekommt schon Angst, wenn man bedenkt, was da in letzter Zeit alles passiert", sagt Zimmermann. Erst am Freitagabend (20.09.) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bayreuth und Weidenberg, bei dem es auch ein misslungenes Überholmanöver gab. Nach dem Beinahe-Unfall sei er erstmal relativ gefasst gewesen, ist sogar noch weiter gefahren. "Den Vorfall konnte ich erst gar nicht richtig realisieren, mein Kopf war komplett leer". Erst einige Stunden später, als er einen Beitrag in Facebook über das Erlebnis verfasste, konnte er verstehen, was da genau vor sich ging. "Meine ganzen Hände haben angefangen zu zittern", erzählt Zimmermann aufgebracht.