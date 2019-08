Schwerer Unfall am Samstagmittag in Oberfranken: Auf der B22 sind auf Höhe Neunkirchen am Main, einem Ortsteil von Weidenberg im Landkreis Bayreuth, ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen.

Laut Angaben der Polizei Bayreuth-Land war die 39-jährige Frau am Steuer des Autos gegen 11.30 Uhr die Bundesstraße 22 von Bayreuth kommend in Richtung Seybothenreuth gefahren. An der zweiten Abzweigung nach Neunkirchen bog sie nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt des ordnungsgemäß entgegenkommenden 40-jährigen Bikers.

Es kam zum Anstoß auf der Beifahrerseite der Autofahrerin, wobei die Frau selbst und ihre neunjährige Tochter auf dem Beifahrersitz nur leicht verletzt wurden.

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und notoperiert

Der Motorradfahrer jedoch erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde im Klinikum Bayreuth sofort notoperiert.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 10.000 Euro. Ein Sachverständiger war vor Ort, sodass die Fahrbahn bis 15.20 Uhr total gesperrt war. Hierzu wurden die Polizeibeamten von der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen und Lehen und einem Bediensteten der Straßenmeisterei unterstützt

An Unfall beteiligtes Mädchen bedankt sich mit Blumen bei den Rettungskräften

Das nur leicht verletzte neun Jahre alte Mädchen sorgte am Rande des schweren Unfalls für einen rührenden Moment, indem sie den Rettungskräften vor Ort Sonnenblumen pflückte, um sich für die schnelle Hilfe zu bedanken. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber inFranken.de das Geschehen und wertete den Dank als Zeichen der Wertschätzung für die eingesetzten Rettungskräfte.

