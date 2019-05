Schwerer Motorrad-Unfall in Mistelgau im Kreis Bayreuth:Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr meldet, ist im Kreis Bayreuth ein schwerer Unfall passiert.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In der Gemeinde Mistelgau, ein Dorf mit fast 4.000 Einwohnern, ist ein Motorradfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Zusammenprall, der sich am Ortsende in Richtung Glashütten ereignet hat, war so schwerwiegend, dass der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Sein Motorrad, das im Graben landete, ging in Flammen auf. Das bestätigte die Polizei Bayreuth Land auf Anfrage von inFranken.de. Weiter heißt es, sei eine Identifikation des Fahrers bislang nicht möglich. Das Nummernschild des Fahrzeuges sei durch das Feuer so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr zu erkennen ist.

Lesen Sie auch auf inFranken.de: Rettungsgasse auf der Autobahn A9 gebildet - Mann nutzt das schamlos aus

Straße am Samstagmittag komplett gesperrt

Der Fahrer befindet sich aktuell zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die Straße, an der der Zusammenstoß passierte, ist am Mittag komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe müssen erst durch das Wasserwirtschaftsamt untersucht werden. Dann kann die Straße wieder freigegeben werden.

Die Polizei Bayreuth Land will am Nachmittag in einer Pressemitteilung weitere Einzelheiten bekanntgeben.