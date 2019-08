Schwerer Unfall am Samstagmittag: Auf der B22 sind auf Höhe Neunkirchen am Main, einem Ortsteil von Weidenberg im Kreis Bayreuth, ein Motorrad und ein Auto frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Straße ist an der Unfallstelle gesperrt.

Laut Polizeiangaben wurde bei dem Unfall eine Person schwer verletzt, die genaue Lage ist jedoch noch unklar.

Wir aktualisieren diese Erstmeldung, sobald weitere Informationen vorliegen.

