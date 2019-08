Fränkische Schweiz: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten beim Kletterwald nahe Pottenstein

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 2163 in der Nähe von Pottenstein in der Fränkischen Schweiz ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Laut Polizeiangaben wurden dabei mehrere Menschen verletzt.

Noch ist nicht klar, um wie viele Verletzte es sich handelt. Auch über die Schwere der Verletzungen sowie die Unfallursache gibt es noch keine Angaben.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Abzweigung zum Kletterwald.

Wir aktualisieren diese Erstmeldung, sobald weitere Informationen vorliegen.

Erst gestern kam es zu einem tödlichen Unfall auf der A9 in Franken: Ein Mädchen kam ums Leben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.