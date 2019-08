Fränkische Schweiz: Sattelschlepper kippt beim Entladen um - 100.000 Euro Schaden

Beim Versuch, Fräsgut abzuladen, ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr der voll beladene Anhänger eines Sattelschleppers an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eichenbirkig und Köttweinsdorf umgekippt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden am Anhänger und der Zugmaschine aus dem Landkreis Haßberge schätzt die Polizei mit Totalschaden auf 100.000 Euro ein.

Sperrung für mehrere Stunden

Zur Bergung des Lkw musste ein Autokran und der THL-Abrollbehälter (Technische Hilfeleistung) der Stützpunktfeuerwehr Waischenfeld angefordert werden. Im Einsatz waren Helfer der Feuerwehren Waischenfeld, Rabeneck und Oberailsfeld. Die Straße musste für mehrere Stunden für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.

