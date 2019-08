Schwerer Unfall in der Fränkischen Schweiz: Zwischen Pottenstein (Kreis Bayreuth) und dem Abzweig Kletterwald auf der Staatsstraße 2163 hat sich am Freitagnachmittag, 16. August 2019, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. In einem davon befand sich eine fünfköpfige Familie. Am gleichen Tag ist eine Landwirtin bei einem Traktor-Unfall in Franken gestorben.

Fehler beim Abbiegen: Familienfahrzeug übersieht entgegenkommenden Audi

Nach Informationen vom Freitag kam ein Mazda aus Richtung Kirchenbirkig und wollte zum Kletterwald abbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Audi. Dieser rammte das Familienfahrzeug aus dem Kreis Nürnberger Land (LAU-Kennzeichen) auf der Beifahrerseite, welches sich in der Folge überschlug und auf der Fahrerseite liegenblieb.

Alle fünf Insassen des Mazda - die Großeltern, die Mutter und die zwei Kinder - erlitten schwere Verletzungen. Die Großmutter und das jüngste Kind kamen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum, die restlichen drei Schwerverletzten mit dem Rettungswagen. Die Fahrerin des Audis erlitt leichte Verletzungen.

