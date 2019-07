Escherlich im Fichtelgebirge: Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist ein Rollerfahrer im Kreis Bayreuth schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-jährige Rollerfahrer gegen 16.20 Uhr auf der Staatsstraße 2163 von Goldkronach kommend in Richtung B303.

An der Einfahrt nach Escherlich bog der Rollerfahrer rechts ab. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Kirchsteig aus. An der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrer. In der Folge des Zusammenstoßes wurde der Rollerfahrer schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog den 39-Jährigen ins Bayreuther Klinikum. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Kfz-Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen, wie die Polizei berichtet. Die betreffende Kreuzung war bis 19 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro.