Emtmannsberg im Kreis Bayreuth: 20-Jährige von Fahrbahn abgedrängt: Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Donnerstagnachmittag (29. August 2019) eine 20-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr von Birk in Richtung Unterölsnitz. Als ihr ein dunkles Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam, musste die Frau ins Bankett ausweichen, schleuderte in den Straßengraben und kam schließlich schräg zur Fahrbahn zum Stehen.

Unfall im Kreis Bayreuth: Auto mit Totalschaden

An ihrem Fahrzeug entstand dabei Totalschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Sie selbst wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des dunklen Autos fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/596 2230 in Verbindung zu setzen.