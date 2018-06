Eine Tote, 31 Verletzte: Bus aus Bayreuth in schweren Unfall mit Mülltransporter verwickelt

Bei einem schweren Busunfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) ist am Mittwoch eine Seniorengruppe aus Bayern verunglückt. Der Bus gehörte einem Unternehmen aus Bayreuth, wie der Chef bestätigte. Der Bus sei in der Region Bayreuth gestartet. Nähere Angaben wollte er zunächst nicht machen - "aus Rücksicht auf die Betroffenen", wie er sagte.Bei dem Unfall wurde eine Frau getötet, zwei weitere wurden der Polizei zufolge schwer verletzt, 29 Menschen erlitten wohl leichtere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Reisebus am frühen Morgen auf einen Mülltransporter gefahren.Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ettlingen in Richtung Basel. Warum der Auffahrunfall so heftig war, dass ein Mensch dabei sein Leben verlor, war den Ermittlern zufolge noch unklar.In den Verkehrinformationen der Polizei Baden-Württemberg war von mehreren Kilometern Stau die Rede. Hubschrauber waren am Morgen über der Unfallstelle gekreist und Sirenen waren zu hören. Die Vorderscheibe des Busses war Beobachtern zufolge zersplittert und die rechte Seite zerstört. Das Müllfahrzeug war rechts daneben zum Stehen gekommen.