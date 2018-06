Eine Tote, 31 Verletzte: Reisebus aus Bayreuth verunglückt - hatte Bus kein automatisches Bremssystem?

Ein Reisebus aus Bayreuth ist auf der A5 bei Ettlingen in Baden-Württemberg verunglückt: Bei einem schweren Busunfall auf der A5 bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) ist am Mittwoch eine Seniorengruppe aus Bayern verunglückt. Der Bus gehörte einem Unternehmen aus Bayreuth, wie der Chef bestätigte. Der Bus sei in der Region Bayreuth gestartet. Nähere Angaben wollte er zunächst nicht machen - "aus Rücksicht auf die Betroffenen", wie er sagte.



Busunglück auf der A5: Eine Tote, 31 Verletzte

Bei dem Unfall wurde eine Frau getötet, zwei weitere wurden der Polizei zufolge schwer verletzt, 29 Menschen erlitten wohl leichtere Verletzungen - ein Mann und eine Frau schweben noch in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war der Reisebus am frühen Morgen auf einen Mülltransporter gefahren.So viel ist bekannt: Die 30-Jährige Frau, die verstarb, hatte die Reisegruppe mit Teilnehmern aus Kulmbach, Kronach und Burgkunstadt begleitet. Der Bus der Bayreuther Firma Rabenstein war auf dem Weg in die Provence.



Technische Ermittler prüfen seit Donnerstag die genaue Ursache des Unglücks, das traurige Erinnerungen an ein Busunglück mit 18 Toten vor einem Jahr in Oberfranken weckt.



Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es laut Polizei nicht - sie geht von einer kurzen Unaufmerksamkeit des 62-jährigen Busfahrers aus. Doch es sind viele Fragen offen: So ist unklar, ob der Bus einen Bremsassistenten hatte und mit welchem Tempo er unterwegs war. Der Fahrtenschreiber soll zudem darüber Auskunft geben, wie lange der Fahrer am Steuer saß.



Der Fahrer, der vergeblich versucht hatte, den Aufprall mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver zu verhindern, wurde leichter verletzt. Er konnte zunächst nicht vernommen werden. Er stand unter Schock. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt.



Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ettlingen in Richtung Basel. Warum der Auffahrunfall so heftig war, dass ein Mensch dabei sein Leben verlor, war den Ermittlern zufolge noch unklar.



"Das ist für uns eine dramatische Situation", sagte der Inhaber des Reisebüros, Stefan Schaffranek - ersuchte die Angehörigen der verstorbenen Mitarbeiterin am Mittwochmorgen selbst auf und informierte sie über das tragische Unglück.



Die 30 Jahre alte Reiseleiterin der Gruppe saß neben dem Busfahrer. Sie wurde bei dem seitlichen Aufprall eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.



29 Menschen im Bus wurden verletzt. Eine 71-Jährige, die hinter der Reiseleiterin saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein 76-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Müllwagens und der Beifahrer kamen mit leichteren Blessuren davon.



Der Unfallort liegt vor einer Großbaustelle der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt, wo sich seit kurzem regelmäßig lange Staus bilden. Die Polizei weist mit Stauwarnanlagen auf die gefährliche Stelle hin. Das Autobahndreieck bei Karlsruhe, wo sich A5 und A8 treffen, verzeichnet nach Stuttgart mit täglich 170 000 Fahrzeugen die höchste Verkehrsbelastung im Land. Nach dem Unfall gab es am Mittwoch in und um Karlsruhe kilometerlange Rückstaus bis zur Rheinbrücke beim rheinland-pfälzischen Wörth.



Vor fast einem Jahr hat ein Busunfall bei Münchberg in Bayern mit 18 Toten Fragen nach der Sicherheit in Bussen aufgeworfen. Auch dieser Fahrer sah zu spät, dass ein Sattelzug vor ihm wegen einer Baustelle abgebremst hatte. Ein System, das automatisch eine Notbremsung einleitet, musste der Bus noch nicht haben - das ist erst für neuere Modelle Pflicht.



Nach Busunglück mit Müllfahrzeug: Mehrere Kilometer Stau auf der A5



In den Verkehrsinformationen der Polizei Baden-Württemberg war am Mittwoch von mehreren Kilometern Stau die Rede. Hubschrauber waren am Morgen über der Unfallstelle gekreist und Sirenen waren zu hören. Die Vorderscheibe des Busses war Beobachtern zufolge zersplittert und die rechte Seite zerstört. Das Müllfahrzeug war rechts daneben zum Stehen gekommen.



Angehörige der getöteten Reisebegleiterin auf dem Weg zum Unfallort



Wie Stefan Schaffranek mitteilt, hat sich ein Familienangehöriger der verstorbenen Reisebegleiterin schon am Mittwochvormittag mit einem Mitarbeiter des Busunternehmens auf den Weg nach Baden-Württemberg gemacht.

Das Reisebüro hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Stefan Schaffranek: "Wir wollen helfen, Kontakt mit den verunglückten Familienangehörigen aufzunehmen." Diese sind seinen Worten zufolge auf mehrere Krankenhäuser verteilt worden.