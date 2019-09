BT28 bei Plech: Motorradfahrer (16) überschlägt sich mehrfach - mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

16-jähriger Motorradfahrer stürzt - und überschlägt sich mehrfach: Auf der Ortsverbindungsstraße 28 von Plech nach Riegelstein im Landkreis Bayreuth kam am Donnerstagnachmittag (12.09.2019) ein 16-jähriger Kradfahrer alleinbeteiligt von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Acker. Darüber berichtet die Verkehrspolizei Bayreuth, die zum Unfall gerufen wurde.

Jugendlicher war kurz unachtsam

Der Fahranfänger aus der Oberpfalz war während der Fahrt kurz unachtsam und blickte nach unten. Hierbei geriet er mit dem Vorderreifen seines Kleinkraftrades in das Bankett. Er konnte die Maschine in Folge nicht mehr abfangen, kam nach rechts ab und überschlug sich mehrfach. Da durch den eintreffenden Notarzt schwerere Verletzungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Krankenhaus geflogen.