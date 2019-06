Bindlach vor 1 Stunde

Arbeitsunfall

Oberfranken: Lkw-Fahrer verliert Bewusstsein - Laster kracht in Baustelle

Am Donnerstag verlor ein Lkw-Fahrer bei der Arbeit sein Bewusstsein und richtete so einen hohen Schaden an. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus.