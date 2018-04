Beide setzen zum Überholen an: Schwerer Unfall im Kreis Bayreuth

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B 22 nahe Speichersdorf im Kreis Bayreuth ein Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Oberpfalz wollte von Kemnath kommend mehrere Fahrzeug überholen und befand sich auch bereits auf der Gegenfahrbahn, als ein 28-jähriger Verkehrsnehmer die gleiche Absicht hatte.



Wie die Polizei berichtet übersah dieser beim Ausscheren zum Überholen, dass sich das andere Fahrzeug bereits neben ihm befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß wodurch der Überholer nach links in ein angrenzendes Feld geriet und dort zum Stillstand kam.



Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer, er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.