In Oberfranken hat sich am Sonntagnachmittag (17. Mai 2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Laut ersten Angaben der Polizei ist es in Bayreuth auf dem Wittelsbacher Ring dazu gekommen.

Unfall in Bayreuth: Drei Menschen verletzt

Durch den Unfall wurden drei Menschen verletzt. Zwei Fahrzeuge waren den Informationen der Polizei zufolge beteiligt. Unter anderem wurde durch den Verkehrsunfall eine Ampelanlage beschädigt. Mehr in Kürze auf inFranken.de.