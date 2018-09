Bayreuth: Schwerer Unfall im Stadtgebiet fordert zwei Verletzte

Um 8.10 Uhr am Sonntagmorgen (16. September 2018) teilten mehrere Anrufer einen schweren Verkehrsunfall in der Kreuzung Scheffelstraße, Preuschwitzer Straße in Bayreuth mit. Eine 35-jährige Bayreutherin fuhr mit ihrem Auto die Preuschwitzer Straße stadtauswärts. Dabei übersah sie einen aus der Scheffelstraße in Richtung Dr.-Würzburger-Straße fahrenden 48-Jährigen in seinem Wagen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzung und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit mindestens 15.000 Euro angegeben. Aufgrund großflächiger Verschmutzung der Fahrbahnen mit Betriebsstoffen und Glassplittern musste die Kreuzung für Unfallaufnahme und Reinigung komplett gesperrt werden. Mitarbeiter des Bauhofes rückten an, um die Kreuzung zu reinigen.