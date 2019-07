Am Mittwochvormittag starb ein Fahrradfahrer auf einer Tour in Pegnitz im Landkreis Bayreuth. Der 78-Jährige fiel vom Rad und blieb leblos am Boden liegen. Das berichtet die Polizei.

78-Jähriger war auf Radtour mit seinem Sohn

Gegen 10.30 Uhr war der Mann mit seinem Sohn auf der Veldensteiner Straße unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zum Stadtteil Neudorf fiel der Mann vom Rad und blieb regungslos liegen. Auch der alarmierte Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Erst im Juni zog sich eine Frau erhebliche Verletzungen bei einem Radunfall in Bayreuth zu.

Gesundheitliche Probleme als Todesursache wahrscheinlich

Nach bisherigem Erkenntnisstand sind gesundheitliche Probleme die Ursache für den Tod des Mannes.