Lastwagen übersieht Auto beim Abbiegen

Drei Personen verletzt

25.000 Euro Sachschaden

Verkehrsunfall in Bayreuth: Am Donnerstag (8. August 2019), gegen 15.30 Uhr, hat ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer in Bayreuth ein entgegenkommendes Auto übersehen. Als er von der Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße nach links in die Christian-Ritter-von-Popp-Straße einbiegen wollte, stieß er mit einem Fahrzeug, in dem sich drei Insassen befanden, zusammen.

Unfall in Bayreuth: Leichte Verletzungen und ein Totalschaden

Der 46-jährige Fahrer und seine zwei Beifahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden, insgesamt wird der Schaden auf 25.000 Euro geschätzt.

