Mann muss aus Auto befreit werden - starker Zusammenstoß in Bayreuth: Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, krachten zwei Autos in Bayreuth (Oberfranken) im Stadtgebiet zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Bayreuth: Auto beim Abbiegen übersehen - Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth fuhr mit einem Transporter von Allersdorf in Richtung Bayreuth. An der Einmündung zur Carl-Kolb-Straße wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber den Fiat eines 47-jährigen Mannes, der Richtung Allersdorf fuhr.