Bayreuth: Alter Mann fährt 19-Jährige an - und begeht Unfallflucht

Fußgängerin in Bayreuth angefahren: Wie die Polizei Bayreuth berichtet, wurde am Samstag (14. Dezember 2019) eine Frau in Bayreuth von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich einfach vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben.

19-Jährige erleidet leichte Verletzungen bei Unfall in Bayreuth

Eine 19-jährige Bayreutherin wollte am Samstag gegen 7.40 Uhr an der Einmündung Albrecht-Dürer-Straße / Grünewaldstraße die Fahrbahn überqueren. Als die Frau gerade bei einer Fußgängerampel über die Straße gehen wollte, wurde sie von einem Auto erfasst. Die 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.