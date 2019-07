In Bad Berneck bei Bayreuth kam am Samstagmittag (29.06.) ein Motorradfahrer aus Nürnberg von der Straße ab. Er raste eine Böschung runter und stürzte. Das berichtet die Polizei.

59-Jähriger mit Motorradgruppe unterwegs - kommt von Straße ab und stürzt

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße BT48 von Gefrees in Richtung Bad Berneck. Er war mit einer Motorradgruppe unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung runter und stürzte. Erst in der vergangenen Woche hatte es einen schweren Fahrradunfall in Bayreuth gegeben.

Brüche an den Armen - Rettungsdienst bringt Motorradfahrer ins Klinikum

Dabei zog er sich unter anderem Frakturen an beiden Armen zu. Der Rettungsdienst lieferte ihn ins Klinikum Kulmbach ein. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Berneck war im Einsatz. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.