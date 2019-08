Schönfeld bei Bayreuth vor 34 Minuten

Verkehrsunfall

Oberfranken: Unfall mit Fahrschulauto - drei Menschen bei Frontalcrash verletzt

Zusammenstoß mit Fahrschulauto: Am Montagmittag geriet eine Autofahrerin in Oberfranken mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit einem Fahrschulauto zusammen. Hinter dem Steuer des anderen Wagens saß ein Fahrlehrer, auf dem Beifahrersitz war seine Schülerin.