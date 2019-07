Schwerer Unfall auf der B22: Laut Erstmeldung der Polizei Oberfranken ist es kurz nach 14 Uhr am Mittwoch, 17. Juli, zu einem Unfall im Kreis Bayreuth gekommen. Daran waren zwei Autos beteiligt. Der Unfall ereignete sich in Matzenberg, einem Gemeindeteil von Eckersdorf, an der Abzweigung Donndorfer Straße.

Schwerer Unfall bei Eckersdorf: Ein Beteiligter eingeklemmt

Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Die Rettungskräfte sind vor Ort. Ebenfalls am Mittwoch hat sich auf der A3 ein schwerer Unfall ereignet, auch dort ist ein Mensch in einem Wrack eingeklemmt worden.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Informationen vorliegen.