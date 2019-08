Unfall auf der B22 in Oberfranken: Auto gerät in Gegenverkehr - Am Montag (19. August) gegen 11.35 Uhr hat sich ein Unfall auf der Bundesstraße im Kreis Bayreuth ereignet. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken. Die B22 ist in diesem Bereich komplett gesperrt.

Unfall durch Auto im Gegenverkehr

Höhe Schönfeld bei Bayreuth an der Abzweigung Pilgerndorf ist ein Auto in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen. Mindestens drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, heißt es in der Erstmeldung der Polizei.

Der Bereich sollte umfahren werden. Aktuell laufen umfangreiche Ermittlungen vor Ort.

Erst vor Kurzem ereignete sich auf derselben Bundesstraße ein Unfall, bei dem ein 53–Jähriger schwer verletzt wurde. Ein anderer Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert die Meldung, sobald neue Informationen vorliegen.