B22: Auf der Bundesstraße kam es am Sonntagabend (19. Januar) bei Bayreuth zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Frontalcrash wurde eine Frau in ihr Auto eingeklemmt. Das berichtet die Polizei.

B22 bei Bayreuth: Frau biegt falsch ab - und übersieht Auto

Gegen 18.00 Uhr fuhr eine 47-Jährige die Staatsstraße 2163 aus Richtung Mistelbach. An der Einmündung zur B22 ordnete sie sich zunächst auf der Abbiegespur Richtung Bayreuth ein. Im Einmündungsbereich bog die Frau dann allerdings nach links Richtung Eckersdorf auf die B22 ab.

Trotz Vollbremsung: 47-Jährige wird in Autowrack eingeklemmt

Beim Abbiegen übersah die 47-Jährige eine 19-Jährige in ihrem BMW. Die junge Frau konnte noch eine Vollbremsung einleiten, prallte aber trotzdem frontal in die linke Fahrzeugseite des Autos der 47-Jährigen. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass die 47-Jährige in das Wrack eingeklemmt war. Die Feuerwehr musste sie mit einem Spezialwerkzeug befreien.