Unfall in Oberfranken: Am Mittwochnachmittag (21. August 2019) hat sich ein Unfall auf der B2 im Kreis Bayreuth ereignet. Informationen der örtlichen Polizei zufolge ist gegen 15 Uhr ein Auto von der Bundesstraße zwischen Weidensees und Bronn abgekommen.

Unfall auf B2 bei Bayreuth

Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Mehr in Kürze.

