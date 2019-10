Auerbach in der Oberpfalz vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Auerbach i.d. Oberpfalz: Auto kracht in Linienbus - Rettungshubschrauber im Einsatz

In Auerbach in der Oberpfalz kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto in einen Linienbus krachte. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.