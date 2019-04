A9: Pünktlich zu Ferienbeginn mehrere Unfälle auf Autobahnen - auch A70 betroffen

Pünktlich zum Ferienbeginn in mehreren Bundesländer hat es auf einer der wichtigsten Autobahnen in Franken gekracht: Am Freitagnachmittag kam es allein im Baustellenbereich der A 9 bei Himmelkron auf der Lanzendorfer Brücke zu vier Verkehrsunfällen.

Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen davon und begingen den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 40 000 Euro. Zu größeren Stauungen kam es trotz starkem Verkehrsfluss zu Osterferienbeginn nicht.

Auch auf der A70 kam es am Freitagnachmittag zu einem teuren Unfall: Auf der A 70 missachteten zwei Lkw-Fahrer das Überholverbot am Harsdorfer Berg und kollidierten seitlich. Der nachfolgende Pkw-Fahrer wurde von herumfliegenden Fahrzeugteilen getroffen. Hierbei beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 20 000 Euro. Bei allen Verkehrsunfällen wurden keine Personen verletzt.