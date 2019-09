Unfall auf der A9 in Oberfranken: Am Samstagmorgen (21. September 2019) hat sich ein Unfall auf der A9 in Oberfranken ereignet. Zwischen Pegnitz und der Raststätte "Fränkische Schweiz" krachten ein Auto und ein Lkw ineinander. Das sagte ein Polizeisprecher zu inFranken.de.

Unfall auf A9 bei Pegnitz: Spur eine Stunde lang gesperrt

Dabei wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Die rechte Spur der A9 in Fahrtrichtung Berlin war für circa eine Stunde gesperrt. Gegen 10.15 Uhr war der rechten Fahrstreifen bereits wieder geräumt und der Sattelzug mittlerweile auf dem Standstreifen. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Am Freitagabend hat sich auf der A9 bei Bayreuth ein weiterer Lkw-Unfall ereignet: Der Sattelzug verlor seine Getreide-Ladung.