Himmelkron vor 1 Stunde

Unfall

Audi flieht vor Polizei, fährt falsch in Kreisel und baut Unfall: 3 Festnahmen in Oberfranken

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Dienstagnachmittag auf und an der A9 im Landkreis Bayreuth. Weil ein Audi-Fahrer vor einer Kontrolle flüchtete, kam es zu einer Verfolgungsjagd und einem Unfall in einem Kreisverkehr.