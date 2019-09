Lkw-Unfall auf der A9

Sattelzug blockiert drei Fahrstreifen

Rettungsgasse bilden!

Lkw-Unglück auf A9: Am Dienstagabend (3. September 2019) hat sich ein Lkw-Unfall auf der A9 bei Trockau (Fränkische Schweiz) ereignet. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge, ist ein Sattelzug verunglückt. Der Lkw blockiert demnach drei Spuren in Fahrtrichtung München.

A9: Trucker bei Unglück verletzt

Gegen 18.30 Uhr ist es zu dem Unfall gekommen: Der Lkw-Fahrer wurde durch das Unglück leicht verletzt. Laut Polizei ist eine Vorbeifahrt an der Unfallstelle möglich. In diesem Bereich kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wichtig: Damit Rettungskräfte zur Unglücksstelle gelangen, sollen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

In einem fränkischen Freizeitpark kommt es am Abend ebenfalls zu einem Großeinsatz: Zahlreiche Besucher sitzen auf einer Aussichtsplattform fest.