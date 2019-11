Am Mittwochmittag (27. November 2019) ist es zu einem Unfall auf der A9 nahe Bayreuth gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge, ist dabei gegen 13.30 Uhr ein Lkw in einen Warnanhänger gekracht.

Unfall auf A9: Trucker verletzt

Der Fahrer des Lkw wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Verkehrsunglück hat sich laut Angaben der Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Bayreuth-Süd in Fahrtrichtung Halle/Leipzig ereignet. Augenzeugen zufolge, staut es sich auf der A9 in Richtung Süden. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

