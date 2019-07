Schwerer Unfall in Franken

Schwerer Unfall auf der Autobahn in Franken: Am späten Dienstagnachmittag (16. Juli 2019) hat sich auf der A9 zwischen den Landkreisen Bayreuth und Hof (Oberfranken) ein schweres Motorradunglück ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei krachten dabei ein Auto zwischen Gefrees und Münchberg-Süd in den Biker. Einer der beiden Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, war aber durch die Rettungskräfte ansprechbar, wie die Polizei zu inFranken.de sagte. Ein Rettungshubschrauber landete auf der A9. Alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wird. Aktuell ist unklar, in wie weit der Verkehr durch den schweren Unfall auf der A9 beeinträchtigt wurde beziehungsweise wird.

