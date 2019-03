Am Samstag (30. März) hat sich auf der Autobahn A9 in Oberfranken ein schlimmer Unfall ereignet. Wie die Polizei Oberfranken in einer Erstmeldung schreibt, ist dabei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei Kilometer 311 Höhe Sophienberg bei Bayreuth Süd ist laut Polizei ein Auto unter einen Lkw gekommen. Zwei Personen wurden eingeklemmt.

Die Fahrbahnrichtung Süden ist zwischen Bayreuth Süd und Trockau aktuell voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bitte meiden Sie diesen Bereich der A9 und bilden Sie eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge!

inFranken.de aktualisiert diesen Artikel sobald neue Informationen vorliegen.