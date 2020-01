Der Bayreuther Tankstellen-Räuber ist immer noch nicht gefasst, das bestätigt die Polizei inFranken.de am Mittwoch (8. Januar 2020). Nach dem Überfall fahndet die Polizei mit einem Video aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Die Polizei bittet noch immer um Hinweise. Der Räuber trug einen auffälligen Schal.

Tankstellen-Räuber in Bayreuth war vermutlich bewaffnet

Ein maskierter Mann hatte am Montag (9. September 2019) eine Tankstelle in der Bamberger Straße betreten und Bargeld gefordert. Aufgrund seiner Handhaltung musste der Angestellte davon ausgehen, dass er eine Waffe trägt. Nachdem ihm der Kassierer mehrere Hundert Euro übergeben hatte, rannte der Mann aus der Tankstelle und flüchtete zu Fuß über den Rewe-Parkplatz in Richtung Wallstraße.

Überwachungskamera zeichnet Überfall auf - wer kennt den Täter?

Die Überwachungskamera der Tankstelle hat den Überfall aufgezeichnet. Die Kriminalbeamten erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Videos Hinweise auf den Täter.

Mann ist circa 180 Zentimeter groß und hat schlanke Figur

Kleidung: beiges Oberteil und dunkle Jeans

Maskierung: Dunkelblauen Schal um Kopf gewickelt, trug eine Sonnenbrille und Handschuhe

Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefon 0921/506-0 entgegen.

