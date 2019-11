Trockau: Drei Männer schlagen auf Discobesucher ein - Opfer wird schwer verletzt

Zeugen gesucht

Da der genaue Tatablauf noch nicht vollständig aufgeklärt werden konnte, sucht die Polizeiinspektion Pegnitz Zeugen des Vorfalls, welche die Körperverletzung durch drei Täter südländischen Aussehens beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 09241/99060 Kontakt zur Polizeidienststelle in Pegnitz aufzunehmen.

Am Freitagabend hat ein 33-Jähriger einem anderen Mann in Oberfranken während eines Streits mit einem Messer in den Kopf gestochen. Eine Notoperation für das schwer verletzte Opfer war notwendig. Die Fahndung nach dem 33-jährigen Täter führte am Samstagabend zum Erfolg.