Plech 30.03.2020

Polizeieinsatz

Streit in Oberfranken eskaliert: 47-Jähriger hält Nachbarn Pistole an den Kopf

Ein Streit zwischen Nachbarn ist in Oberfranken eskaliert. Ein 47-Jähriger hielt einem 19-Jährigen eine Pistole an den Kopf. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und stellte den 47-Jährigen.