Bayreuth vor 1 Stunde

Körperverletzung

Streit in Bayreuth eskaliert: 50-Jähriger prügelt mit Wischmopp auf Mann ein

In Bayreuth ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 50-Jähriger suchte seinen Kontrahenten in einer Gaststätte auf und schlug ihn mit einem Wischmopp.